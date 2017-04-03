Samanyolu Haber /Gündem / Telekom'da 18 milyar liralık kriz kapıda /03 Nisan 2017 20:49

Telekom'da 18 milyar liralık kriz kapıda

Türk Telekom’un ana hissedarı Otaş’ın 4,75 milyar dolarlık kredinin taksit ödemesini ikinci kez gerçekleştiremediği belirtildi. Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine sahip olan Otaş’ın 290 milyon dolar taksitinin vadesi geçen hafta dolmuştu. Konuya yakın 4 kaynağın verdiği bilgiye göre, Suudi şirketi ödemeyi yapamadı. Türkiye tarihinin en büyük kredisini alan Türk Telekom 290 milyon dolarlık Eylül 2016 taksitini de ödeyememişti.

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KRİZ KAPIDA: TELEKOM’UN SUUDİ ORTAĞI 18 MİLYAR TL’LİK KREDİ BORCUNUN TAKSİTİNİ YİNE ÖDEYEMEDİ

Aralarında Deutche Bank, Citi gibi yabancı bankaların da yer aldığı konsorsiyumda Garanti Bankası ve Akbank gibi Türkiye’nin iki büyük bankası da dikkat çekerken, sektörde 1.6 milyar dolarlık kredi ile Akbank’ın Türk Telekom’daki en büyük alacaklı konumunda olduğu iddia ediliyor. Bu bankalar, kredi sözleşmesine göre alacaklarına karşılık olarak Türk Telekom hisselerini rehin alabilecek durumda. Saudi Grubu’nun yurtdışındaki bazı şirketlerinde iflas etmesi ile birlikte, krizin Türkiye’deki piyasaları da ciddi sıkıntıya sokabileceği belirtiliyor. Kredinin kullanıldığı tarihte dolar 1.8560 liraydı. Dolardaki artıştan dolayı 18 milyar TL’ye yaklaşan ödeme sürecinin yönetilmesini iyice zorlaştığı belirtiliyor.

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil konuyla ilgili Kasım ayında yaptığı açıklamada, “Türk Telekom’daki sorun ortağının ilgili aydaki borç servisini yerine getirememesinden kaynaklanıyor; bu konuda ciddi bir çalışma var, bu konuda bir sıkıntı olmayacağı görüşündeyim” demişti.

Bloomberg’e konuşan kaynaklardan ikisi ise borç sorunun çözülmesi için Saudi Telecom’la yürütülen hisse satışı görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Şubat ayında ise bankalar Saudi Telecom’un yaptığı teklifi reddetmişti.

Hisseler geriledi

Haber öncesi yüzde 2,3 yukarıda olan Türk Telekom hisseleri TSİ 15:18 itiabriyle yüzde 0,68 yukarıda işlem görüyor.

Türk Telekom’un ana hissedarı konumundaki Suudi Arabistan merkezli Saudi Oger Grubu’nun hakim ortak olduğu Oger Telekom, Türkiye’deki borçlarını ödeyebilmek için 2013 yılında çektiği 4,75 milyar dolarlık refinansman kredisinin Eylül ayı taksidi olan 290 milyon dolarlık borcunu ödemeyerek gecikmeye düşmüştü.

STC, Oger Telecom’daki yüzde 35 hissesi nedeniyle OTAŞ’ta dolaylı hisse sahibi. Oger Telecom’un kalan hisseleri Lübnanlı Hariri ailesine ait.

Olayın geçmişi

Aralarında Koç Holding, Genpa gibi yerli devlerin de yer aldığı Türk Telekom ihalesini 2005’te Saudi Oger ve Telecom İtalia’nın konsorsiyumu olan Oger Telecoms Ortak Girişim Grubu 6 milyar 550 milyon dolarlık teklif ile kazanmıştı. İlk etapta ihale bedelinin yüzde 20’sini peşin, kalanı ise beş eşit taksitte ödeyeceğini açıklayan Oger, 2007 yılında 4.3 milyar dolarlık kredi alarak, Türk Telekom’un borcunu 4 yıl erken kapatıp hisselerin sahibi oldu.

Oger, daha sonra 2013 yılında oluşturulan bir konsorsiyumdan 4 milyar 478 milyon dolar ve 211 milyon 970 bin Euro’luk kredi alarak, 2007 yılında çektiği kredide ‘refinansmana’ gitti. 28 Mayıs 2013 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Akbank, BNP Paribas Fortis, Citi, Deutche Bank, JP Morgan Limited ve Garanti Bankası’nın kredide yetkili lider düzenleyici bankalar olduğu belirtildi. Yapılan sözleşme bankaların kredi alacaklarına karşılık Oger Telecom’un Türk Telekom’daki yüzde 55’lik hissesine el koymalarına olanak tanıyor
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