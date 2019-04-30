Samanyolu Haber /Gündem / Tarsus Belediyesi tabelasına da ‘T.C.’ eklendi /30 Nisan 2019 18:56

Tarsus Belediyesi tabelasına da ‘T.C.’ eklendi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatıyla belediye binasının girişindeki "Belediye Tesisleri” yazısının önüne Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan ‘T.C.’ ibaresi eklendi.

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Yerel Seçimlerin ardından Tarsus Belediyesi Başkanlığı’na CHP’li seçilen Haluk Bozdoğan, belediye binası girişinde bulunan tabelaya 'T.C.' ibaresi eklenmesi yönünde talimat verdi. Talimatın ardından ‘Belediye Tesisleri’ yazısının önüne Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi eklendi.

Haluk Bozdoğan, “Benim doktor olmam, hekim olmam, belediye başkanı olmam Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarıyla ilgilidir ve o kazanımlar sayesindedir. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti’ni Tarsus Belediyesi tabelasının önünde görmek benim en güzel mutluluğum. Olması gereken de bu zaten. Çünkü bu cumhuriyet kazanımlarını yaşatmak ve onları ışık olarak görmek, mutlaka bir yöneticinin olmazsa olmazıdır. Bizim ilkemiz de bu yönde. Bugün bu konuda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e de şükran ve minnet duygularımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.
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