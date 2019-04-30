Samanyolu Haber /Gündem / İran’dan ABD için ikinci karar /30 Nisan 2019 18:44

İran’dan ABD için ikinci karar

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ortadoğu’da görev yapan ABD askerilerini terörist ilan etti. İran, daha önce de ABD Merkez Komutanlığı’nı terörist organizasyon olarak ilan etmişti.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ortadoğu’daki Amerikan askerlerini terörist olarak niteleyen yasa tasarısını imzaladı.Tasarı geçen hafta parlamentoda kabul edilmişti. Karar, Başkan Donald Trump’ın İran’ın Devrim Muhafızları’nı terörist organizasyon olarak kabul etmesine karşılık olarak yorumlanıyor.Ruhani yasanın uygulanması için İstihbarat Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler ve Ulusal Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdi.

SHABER3.COM

ABD MERKEZ KOMUTANLIĞI DA TERÖRİST İLAN EDİLMİŞTİ

ABD’nin İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alma kararına karşılık olarak İran meclisinde yapılan oylamada 4’e karşı 173 oyla ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı terör örgütü listesine alınmıştı. Yapılan oylama sonucunda milli güvenlik komisyonuna ABD’nin İran İslam Cumhuriyetinin çıkarlarına zarar veren faaliyetlerine karşı koyma yetkisi verilmiştiİran İstihbarat Bakanlığı ise ABD’nin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine alma kararında rolü olan kurum ve şahısların tespit edilerek, terör listesine alınmasını istemişti.

RUHANİ: "PETROL İHRAÇ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu arada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın petrol ihracatlarındaki baskısına rağmen ülkesinin petrol ihraç etmeye devam edeceğini kaydetti.Devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında Ruhani, Amerika’nın İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirme kararının yanlış olduğunu belirtti ve bu kararın uygulanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.Ruhani, “gelecek aylarda Amerikalılar petrol ihracatımıza devam ettiğimizi görecekler” dedi.Amerika’nın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeye yaptırımlardan sağladığı muafiyeti de kaldırmasıyla petrol fiyatları Kasım ayından bu yana en yüksek seviyelerinde seyrediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran’dan ABD için ikinci karar Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:55:11