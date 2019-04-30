Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Saldırıyı araştırma önergesi reddedildi /30 Nisan 2019 19:09

[FLAŞ] Saldırıyı araştırma önergesi reddedildi

CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik asker cenazesindeki saldırıya ilişkin verdiği Meclis araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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Araştırma önergesinin reddedildiğini Twitter'dan duyuran CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Genel Başkanımız, TBMM Başkanvekili ve milletvekillerine yönelik linç girişimini araştırma önergemiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Neyin ortaya çıkmasından korkuyorsunuz?” diye sordu.

Tekin, daha sonraki paylaşımında, “Bir cenazeyi adeta terörize eden, cenaze namazı bile kıldırmamaya çalışan, cenazenin önünde örf ve ananemizde olmayan provokasyonlar yapıp linç girişiminde bulunan organize grubun oraya nasıl geldiğini, azmettiricilerini AKP neden araştırmaya karşı? Faille mi yanyanasınız?” diye ifadelerde bulundu.

AKP ve MHP oylarıyla reddedilen önergede, “Bu linç girişiminin, Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Ankara Emniyet Müdürü gibi diğer mülki ve idari erkânın hazır bulunduğu üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alınması gereken bir cenaze töreninde meydana gelmiş olması, saldırının belli bir odak tarafından önceden organize edildiği ve kolaylaştırıldığı şüphesini güçlendirmektedir” ifadeleri yer alıyordu.

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