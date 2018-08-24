Samanyolu Haber /Gündem / Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar /24 Ağustos 2018 11:31

Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar

Rusya'da bir geçit törenine çıkarılmaya çalışılan tarihi tank araca yüklenirken düşürdüler

Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar

Rusya'nın batısındaki askeri bir geçit törenine katılan 2. Dünya Savaşında kullanılan  eski bir Rus tankı, bir treylere yüklenirken aşağıya düşürüldü Tankın sürücüsü yaralanmazken tarihi tank ağır hasar gördü 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar Sonraki Haber >>

Gurbetçinin isyanı: Devlet bizi Euro olarak görüyor

Gurbetçinin isyanı: Devlet bizi Euro olarak görüyor

Kamyonet kasasında göbek atan kadın ölümden döndü!

Kamyonet kasasında göbek atan kadın ölümden döndü!

Venezuela'daki deprem kameralara nasıl yansıdı

Venezuela'daki deprem kameralara nasıl yansıdı

Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar

Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar

Polis maçın ortasında sahaya girip futbolcu tutukladı

Polis maçın ortasında sahaya girip futbolcu tutukladı

Allah (C.C) onlara ihsan ettiği gibi size de bir ferec ve mahreç ihsan eder

Allah (C.C) onlara ihsan ettiği gibi size de bir ferec ve mahreç ihsan eder

Uçak motoru havada alev aldı

Uçak motoru havada alev aldı

Havalanmak isteyen küçük helikopter düştü

Havalanmak isteyen küçük helikopter düştü

Böyle bir motor kullanma şekli yok

Böyle bir motor kullanma şekli yok

İntikam için akaryakıt istasyonunu yaktı

İntikam için akaryakıt istasyonunu yaktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:12