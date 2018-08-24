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Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar
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Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar
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24 Ağustos 2018 11:31
Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar
Rusya'da bir geçit törenine çıkarılmaya çalışılan tarihi tank araca yüklenirken düşürdüler
Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar
Rusya'nın batısındaki askeri bir geçit törenine katılan 2. Dünya Savaşında kullanılan eski bir Rus tankı, bir treylere yüklenirken aşağıya düşürüldü Tankın sürücüsü yaralanmazken tarihi tank ağır hasar gördü
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