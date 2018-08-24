Türkçe sevdası para bitince bitti...

KRT Televizyonu Haber Müdürü Çağlar Cilara, Türkiye’nin dışarıda açtığı ve özellikle Türk dili ile kültürünü öğretmeyi hedefleyen “Yunus Emre Enstitüleri”nin batma noktasına geldiği yazdı. Yaşanan ekonomik krizle kiraların ödenmediği, personel yemek parasında kesintiye gidildiği, tüm kültür sanat faaliyetlerinin askıya alındığını söyleyen Cilara, “Yıllık verilen bütçenin Enstitü Başkanı Prof. Şeref Ateş tarafından 5. ayda bitirildi iddia ediliyor. Dünyadaki Türkiye’yi tanıtıcı bütün faaliyetler durduruldu.” dedi.





İşte Çağlar Cilara’nın sosyal medyada attığı o mesajlar;





1- Türkiye krizde değil diyenler iyi okusun bu yazdıklarımı.





Çalışmalarını takdir ettiğim, Türkiye’nin dışarıya açılan kapısı olarak gördüğüm Yunus Emre Enstitüsü’nün neredeyse battığını üzülerek öğrendim. Dışarıdaki en stratejik kurumu batırdık.





2- Yunus Emre Enstitüsü, alınan son kararla belki de dövizin yükselmesi nedeniyle personelinin yemek parasından kesintiye gitme kararı aldı. Üstelik erken ödenen yemek paralarını bile geri istediler





3- Enstitü’nün çok sayıda ülkedeki temsilciliklerinin kira ödemelerinin ise 2019 yılına kadar ödenmemesi kararı alındı. Bunlar ekonomik krizin en net göstergesi





Ayrıca aldığım bilgiye göre Yunus Emre Enstitüsü bütün temsilciliklerindeki kültür sanat faaliyetlerini de askıya aldı





4- Yıllık verilen bütçenin Enstitü Başkanı Prof. Şeref Ateş tarafından 5. ayda bitirildi iddia ediliyor.





Enstitüsü’ye devredilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hassasiyetle takip ettiği akademisyenlerin dünyaya açılan penceresi olan Türkoloji projesinin durdurulması da istendi.





5- Dünyadaki Türkiye’yi tanıtıcı bütün faaliyetler durduruldu





Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bu durum gizlenmeye çalışılıyor. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı’nın bile olanlardan haberi yok.





Konuyla ilgili görüştüğüm Meclis’teki partiler, konuyla ilgili araştırma önergesi verecekler.





6- Türkiye’de Trump’a, AB’ye, NATO’ya kafa tutup, dışarıda Yunus Emre Enstitüsü’nün temsilciliklerinin bulunduğu binaların kiralarını ödeyememek, Türkiye’yi küçük düşürmekten başka bir şey değildir.