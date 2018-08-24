Norveç'in 2040 Hedefi: Yüzde 100 Elektrikli Uçaklar

Haziran 2018'de Norveç Ulaştırma Bakanı Ketil Solvik-Olsen ve ülkenin en büyük havayolları şirketi Avinor'ın CEO'su Dag Falk-Petersen, birlikte oldukça özel bir uçuş gerçekleştirdi.

Slovak Pipistrel şirketinin ürettiği Alpha Electro G2, Oslo Havalimanı'nda havalandı ve iki kişilik elektrikli uçakla ilk uçuş oldu.

2040'ta yüzde 100 elektrikli

Bu kısa uçuş, 2040 yılına kadar ülkedeki tüm kısa mesafeli uçuşların yüzde 100 elektrikli uçaklarla yapılmasını sağlayarak elektrikli uçak devrimini başlatmayı hedefleyen Norveç'in ilk adımı oldu.





Bateriyle desteklenen uçaklar fantazi olarak görülse de bu sadece bir başlangıç olarak nitelendi.





Norveç, şimdi elektrikli uçaklardan oluşan bir filo oluşturmayı ve ilk etapta Kuzey Avrupa ülkelerine bu uçaklarla ulaşım gerçekleştirmeyi planlıyor.





Birçok offshore adası bulunan Norveç, kısa uçuşlar oldukça uygun ülkelerden biri olması açısından da avantajlı, Avinor CEO'su Falk-Peterson "Buradaki uçuşların çoğu 15 ila 30 dakika arasında, tam da bu nedenle elektrikli uçuşları iki yıl içinde uygulamaya sokmayı planlıyoruz" dedi.





Norveç için plan 2025'e kadar elektrik motorla çalışan 25-30 yolcu kapasiteli uçakları hizmete sokmak, 2040 yılına kadar bu sayıyı giderek artırmak.





Elektrikli otomobillere devlet teşviği

Norveç elektrikli otomobil devriminin de öncülüğünü yapan ülke olarak tarihe geçti. 2017'de satılan motorlu araçların yarıdan fazlasını elektrikli ve melez (hibrit) motorlu otomobiller oluşturdu.





Batı Avrupa'nın en büyük ham petrol üreticisi konumundaki Norveç 2025 yılından itibaren içten yanmalı motorla çalışan otomobil satışlarını sıfıra indirmeyi öngören aktif bir program uyguluyor.







