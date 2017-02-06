Şenol Güneş'ten Fener'e şike göndermesi





İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;





Bütün provokasyonlara rağmen oyunu toparladık. Olmaması gereken şeyler oldu ama futbol bu diyerek geçiştiriyoruz. Oyunu iyi oynarken gereksiz bir şekilde eksik kaldık. Fenerbahçe iyi de oynadı biz eksik kalıyor. Çıkarken kontra ataktan yedik. Olumsuzluklar daha fazla...





'RAKİBİ TEBRİK ETMEK DOĞRU DEĞİL AMA...'





Rakibi tebrik etmek bile doğru değil ama tebrik ederim. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbolcularımın eksikleri var provake olmamaları gerekiyor. Bazı yorumcu arkadaşlar konuşursam üzülebilir. Onların attığı golde Lens'e sarı kart göstermedi. Hakem skora göre oyunu yönetti. Ama bizim eksikliğimiz biz kendi oyunumuzda başarılı olacağız. Bugün de mazeretleri yaratmak iyi değil. İyi takımız iyi oyunuyoruz. Rakibin provokasyonlarına uymamak gerekiyor.





KJAER AÇIKLAMASI





O ne anladı. Benim üzerime neden geliyor ben anlamadım. Türkçe mi biliyor? Ben kendi takımıma konuşuyordum. Van Persie de çok yaptı ama bunlara hakem destek verdi. İyi profesyonel şaşırdım. Beğendiğim ve iyi bir oyuncu kendisi... Ben hatalıysam hakem söyler sana ne oluyor. En sakini buymuş. Önemli değil canları sağolsun. Kjaer benim üzerime neden geliyor. Ben futbolcularıma konuşuyorum. Sana ne? Ama futbol buymuş. Arkadaşlar futbol diyor buna.













"HESAP VERMEYEN HESAP SORAMAZ"





İlhan Ekşioğlu'nun, Şenol Güneş'in Kjaer'in yüzünü tuttuğu anın fotoğrafını paylaşması ve attığı "Bunun hesabını soracağız" tweetine cevaben,





"O şahıs resmimi koyarak ne yapmaya çalıştı bilmiyorum. Beni tanıyorsunuz. Hesabı vermeyenler, hesap soramazlar. Tapelerde neler var onları konuşalım." ifadelerini kullandı.