Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! THY ve Halkbank da Varlık Fonu'na devredildi /06 Şubat 2017 10:01

Flaş! THY ve Halkbank da Varlık Fonu'na devredildi

THY'nin yüzde 49.12'si ile Halbank'ın yüzde 51.11'i Türkiye Varlık Fonu'na devredildi

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Türk Hava Yolları, Halkbankası ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Hazine'deki hisseleri de Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Buna göre THY'nin yüzde 49.12'si, Halkbank'ın yüzde 51.11'i, Türk Telekom'un ise yüzde 6,68 Varlık Fonu'na devredildi.

Dün de Bakanlar Kurulunca, bazı şirket hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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