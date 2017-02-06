Samanyolu Haber /Gündem / Konya'da 40 araç birbirine girdi /06 Şubat 2017 10:18

Konya'da 40 araç birbirine girdi

Konya'da yoğun siz ve buzlanma nedeniyle 40 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Konya'da 40 araç birbirine girdi

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgeleri'nin yoğunlukta olduğu Konya- Ankara Karayolu Aksaray Köprülü Kavşağı yakınında meydana geldi. Sis ve buzlanma nedeniyle ilk belirlemelere göre 1'i şehirlerarası yolcu otobüsü, 1'i belediye otobüsü ve 5'i işçi servisi olmak üzere 7 otobüs, yine çoğunluğu işçi servisi 8 minibüs, 1 TIR, 3 kamyon ve yaklaşık 20 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir otomobilin TIR ve otobüsün altında kaldığı görüldü. Çoğunluğu servis aracının karıştığı kazada, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun Ankara'ya gidiş yönü ulaşıma kapandı.
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