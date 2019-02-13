Samanyolu Haber /Gündem / 'Tanzim satış İstanbul'da iki günde 400 bin TL zarar etti' /13 Şubat 2019 01:57

'Tanzim satış İstanbul'da iki günde 400 bin TL zarar etti'

Barış Yarkadaş: İBB, aldığı fiyata mal satarak, her gün ortalama 200 bin TL zarar edecek. Sadece iki günde yaklaşık 400 bin TL'lik bir zarar var şu an...

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İstanbul’da kurulan tanzim satış noktalarının iki günde 400 bin TL zarar ettiğini söyleyen CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, “İBB, Aydıncık’tan 4.5 TL’ye mal ettiği salatayı, tezgahta 4 TL’ye satıyor. Ve böylece kilo başına 50 kuruş zarar ediyor” dedi.

Twitter hesabından yayınladığı mesajlarla tanzim satış noktaları hakkında bilgi veren Yarkadaş, belediyelerin kilo başına zarar ettiğini belirtti. Yarkadaş, şu mesajları paylaştı: “Az önce Mersin Aydıncık Hali’ni aradım. İBB Tanzim Satış Çadırı için iki TIR salata sarılmış. Toplam 40 ton salata şu an İstanbul yolunda… İBB, salatanın kilosunu Aydıncık Hali’nden 4 TL’ye satın almış. Buna 50 kuruş da nakliye masrafı biniyor. Salata böylece 4.5 TL oluyor. Bu 360 ton sebze meyvenin İstanbul’a geldiğini gösteriyor. Demek ki; İBB dün her ürünün kilosunu ortalama 50 kuruş zararla sattı. 360 ton sebze meyvenin kilo başına 50 kuruş zararla satılması ortaya çok ciddi bir maliyet çıkarıyor. Bu zararı kim nasıl ve nereden karşılayacak?”

‘İBB HER GÜN 200 BİN LİRA ZARAR ETTİ’


 
“İBB, aldığı fiyata mal satarak, her gün ortalama 200 bin TL zarar edecek. Sadece iki günde yaklaşık 400 bin TL’lik bir zarar var şu an… Seçim öncesi popülizm uğruna, kamunun kaynakları adeta yağmalanıyor. Bu tablonun Ankara, İzmir, Bursa ve Denizli’de yaşandığını da unutmayın” diyen Yarkadaş şunları yazdı: “Üretimi yok eden, tarımı bitiren AKP, suçu komisyonculara yıkmaya çalışıyor. Bugün İstanbul Bayrampaşa Hali esnafına bu yüzden ceza yağdırdılar. Hal esnafının ‘yerinden’ 4 TL’ye aldığı salatayı 4 TL’den daha düşük bir fiyata satmasını istediler. Fiyat düşürmeyene ceza yazdılar. İşin özeti şu: AKP tarımı bitirirken, kendisine yeni bir TEKEL oluşturmanın da zeminini yaratıyor. Kent merkezine çadır kurup, bir kilo kotalı patlıcan satarak, popülizmin doruğuna çıkıyor. Yoksullaştırılan halkımız ise günü kurtarmak için saatlerce kuyrukta bekletiliyor.”
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