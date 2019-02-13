Son bir yılda 1.3 milyon kişi işsiz kaldı Daha da kalacak





Türkiye İş Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik son bir yılda yüzde 54 arttı. Türkiye’de son bir yılda 1.3 milyon kişi daha işsiz kaldı ve toplam işsiz sayısı 38 milyona yükseldi. İşsiz sayısı, Ocak 2018’de 2 milyon 457 bin olarak belirlenmişti. Kayıtlı işsiz sayısı 24 Haziran 2018’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası büyük oranda arttı. Temmuz 2018’de işsiz sayısı 2 milyon 67 bindi. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma sonrası ise buna 1 milyon 105 bin kişi daha eklendi. Euronews’in aktardığına göre İŞKUR verileri yalnızca kayıtdışı işsiz sayısını kapsamıyor.





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İşsizlik yüzde 12 seviyesini zorlayacak





Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SPM) raporuna göre 15 Şubat’ta açıklanacak kasım dönemi işsizlik rakamı, 0.3 puan artarak yüzde 11.6’dan yüzde 11.9’a yükselecek. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin araştırma kuruluşu Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 15 Şubat’ta açıklayacağı Kasım dönemi işsizlik verilerini önceden hesapladı. SPM’nin yaptığı teknik hesaplamalara göre, Kasım 2018 dönemi işsizlik oranı Ekim ayına göre 0.3 puan artarak yüzde 11.9’a çıkarak yüzde 12’ler seviyesini zorlayacak. SPM’nin tahminine göre aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 14 seviyesine ulaşacak.





‘Şaşırtıcı olmayacak’





SPM’nin hesaplamalarına göre, Kasım döneminde işsizlik artarken istihdam oranı ise bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 47 seviyelerine düşecek. SPM hesaplamaları, sanayide çalışan işçi sayısının da 44 bin kişi birden azalarak 5 milyon 696 binden 5 milyon 652 bin kişi seviyesine ineceğini işaret ediyor. Geçen Eylül ayında işsizliğin yüzde 11.4, istihdam oranının yüzde 47.8 ve sanayide çalışan işçi sayısının da 5 milyon 699 bin kişi olduğu dikkate alındığında, SPM tahminleri geçen yılın Eylül, Ekim ve Kkasım aylarını kapsayan 3 aylık dönemde işsizlikte artış, istihdam ve sanayide çalışan işçi sayısında ise belirgin bir düşüş yaşandığını gösteriyor. SPM Araştırmacısı Pınar Kaynak, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kamu ve özel sektör yatırımları toplamının yüzde 4 küçüldüğünü, buna karşılık Kasım döneminde ihracatın yüzde 1 azalırken, ithalatın çok ufak bir miktarda (yüzde 0.03) olsa da artmaya devam ettiğini hatırlattı. Sanayi üretim endeksinin ise 3.8 puan düştüğünü belirten Kaynak, “Tüm bu gelişmelerin iş gücü piyasalarına yansıması şaşırtıcı olmayacaktır” dedi.