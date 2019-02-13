Tanzim pazarları rakipsizlikten Erdoğan'a yarıyor

Enflasyonun yükselmesinde gıdanın çok büyük bir rol oynaması hükümeti harekete geçirerek seçilmiş şehirlerin belli semtlerinde 1970 yıllarında uygulanan tanzim satış noktaları kuruldu. Halk ilk gününden itibaren sadece 2-3 kilo ürün alabildiği bu noktaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.











Ekonomist Yahya Madra sosyal medyadan paylaştığı görüşlerinde Tanzim Pazarlarının muhalefetin de yardımıyla AKP ve Erdoğan'a yaradığını anlattı. AKP bu kriz bağlamında dar gelirli insanların sıkıntılarına çözüm bulan, onlara destek olan aktör olarak kendini sunduğunu söyleyen Madra , muhalefetinden de bunu kullanamadığını aktardı

















Ekonomist Mustafa Sönmez, Seyr-i Sabah programında tanzim çadırlarında yaşanan durumu yorumladı. Sönmez, sadece büyükşehirlerde birkaç semte kurulan çadırlarla fiyatların düşmeyeceğini, bunun bir çadır tiyatrosu olduğunu vurguladı.

