Tam 3 milyar 700 milyon dolar!



Business HT'nin aktardığına göre, brüt döviz rezervler 30 Aralık'ta biten haftada 95,734 milyar dolardan 92,051 milyar dolara gerileyerek Eylül 2012'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

TEB Yatırım stratejisti Erkin Işık, rezervlerdeki düşüşün esas sebebinin Merkez Bankası'nın Türk lirasındaki değer kaybını önlemek için aldığı likidite önlemleri olduğunu söyledi.

11 Kasım haftasından bu yana düzenli olarak düşen rezervler 25 Kasım haftasında 100 milyar doların altına düşmüştü.

Merkez Bankası'nın döviz rezervi eritilerek ve halkı döviz bozdurmaya çağırarak da doların ateşi düşürülemedi. Dolar dün son olarak 3.64 TL'lik tarihi zirveyi görmüştü.