Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım Uludere'de ölenler için yapılan anıtı kaldırttı /08 Ocak 2017 14:21

Kayyım Uludere'de ölenler için yapılan anıtı kaldırttı

Kayyım olarak atanan başkan, Kayapınar Belediyesi'nin Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde Irak sınırında yanlışlıkla bombalanan ve öldürülen 34 Uludereli için yaptırdığı Roboski Anıtı ve Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan heykelleri söktürdü.

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Kayapınar Belediyesi tarafından 25 Aralık 2013'te yaptırılan ve Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde Irak sınırında yanlış istihbarat sebebiyle savaş uçaklarıyla bombalanarak öldürülen 34 kişinin adlarının yazılı olduğu 'Roboski Anıtı' dün gece polisler tarafından söküldü. 

Dicle Kent bulvarı üzerindeki bir parkta bulunan ve ortasında anne, çevresinde ise bombaları simgeleyen figürlerin bulunduğu 'Roboski Anıtı'nın çevresinde ise yaşamını yitiren 34 kişinin isimleri yer alıyordu. Kayapınar Belediye Meclisinin 2013 Ağustos ayı toplantısında alınan karar ile kurulan anıtın söktürülmesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

BÜYÜKŞEHİR'İN ÖNÜNDEKİ İNSAN BAŞLI ASLAN HEYKELLERİ DE SÖKÜLDÜ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan 2 insan başlı aslan heykeli de dün Belediye yönetimi tarafından kaldırıldı. Belediye yönetimi konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Aslan figürleri, Mezopotamyaya özgü Asurlar döneminde tapınak ya da kutsal sayılan mekanların koruyucuları olarak tasvir ediliyordu

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