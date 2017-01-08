Samanyolu Haber /Gündem / AKP'yi eleştirdiği videoyla fenomen olan vatandaşı işten attırdılar /08 Ocak 2017 14:49

AKP'yi eleştirdiği videoyla fenomen olan vatandaşı işten attırdılar

Sosyal medyada bir anda fenomen olan Umut İpek birkaç hafta içinde AKP zulmüne uğradı

AKP'yi eleştirdiği videosu fenomen olan Umut İpek işten çıkarıldı

Devletin yaptığı yol, köprü gibi hizmetleri vergi veren vatandaşa parayla satması, yani zaten asli vazifesi olan hizmetleri ücretli yapmasını eleştiren videosuyla internette fenomen olan Umut İpek isimli vatandaş AKP zulmüne uğradı. Patronu aranarak işten çıkarıldığını belirten İpek 'sizden korkmuyorum, gördüğüm her haksızlığı dile getireceğim' dedi

Yeni videosunu internete yükleyen İpek, Allah'tan başka kimseden rızk beklemediğini ifade etti
<< Önceki Haber AKP'yi eleştirdiği videoyla fenomen olan vatandaşı işten... Sonraki Haber >>

Erdoğan: Türkiye'nin Yönetim Sistemi Değişmiştir

Erdoğan: Türkiye'nin Yönetim Sistemi Değişmiştir

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı

Erdoğan: Katar Emiri'yle dağları gezdik, otel yatırımına hazırız müjdesini verdiler

Erdoğan: Katar Emiri'yle dağları gezdik, otel yatırımına hazırız müjdesini verdiler

AKP'yi eleştirdiği videosu fenomen olan Umut İpek işten çıkarıldı

AKP'yi eleştirdiği videosu fenomen olan Umut İpek işten çıkarıldı

Burçin'in Galaksisi

Burçin'in Galaksisi

Erdoğan'dan Irak Başbakanı İbadi'ye ağır sözler

Erdoğan'dan Irak Başbakanı İbadi'ye ağır sözler

Yolcu uçağına drone çarptı!

Yolcu uçağına drone çarptı!

400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

15 Temmuz'ta 'Gazi' olan polis konvoyla evine götürülmüştü, KHK ile ihraç edildi

15 Temmuz'ta 'Gazi' olan polis konvoyla evine götürülmüştü, KHK ile ihraç edildi

Dev konteyner gemisi az kalsın Trabya sahiline çıkıyordu!

Dev konteyner gemisi az kalsın Trabya sahiline çıkıyordu!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:53:15