AKP'yi eleştirdiği videoyla fenomen olan vatandaşı işten attırdılar

AKP'yi eleştirdiği videosu fenomen olan Umut İpek işten çıkarıldı
Devletin yaptığı yol, köprü gibi hizmetleri vergi veren vatandaşa parayla satması, yani zaten asli vazifesi olan hizmetleri ücretli yapmasını eleştiren videosuyla internette fenomen olan Umut İpek isimli vatandaş AKP zulmüne uğradı. Patronu aranarak işten çıkarıldığını belirten İpek 'sizden korkmuyorum, gördüğüm her haksızlığı dile getireceğim' dedi
Yeni videosunu internete yükleyen İpek, Allah'tan başka kimseden rızk beklemediğini ifade etti