Avrupa Birliği telif savaşını abarttı... İnternetin sonunu getirebilir

Euronews'in haberine göre 'Madde 13' olarak da adlandırılan düzenleme Avrupa Birliği Telif Hakkı Yönetmeliği’nin 13'üncü maddesine atıf yapıyor. Yeni yasa kapsamında YouTube, Facebook ve Twitter gibi siteler telif haklarına karşı sorumlu hale gelecek. Ceza ödemek istemeyen sitelerin birçok üreticinin internete yüklediği içerikleri engelleyebileceğine veya silebileceğine dikkat çekiliyor.





Youtube CEO'su Susan Wojcicki yayınladığı bir blog yazısında, "Madde 13 şu anda yazıldığı şekliyle yürürlüğe girerse milyonlarca insanın - üreticilerden normal kullanıcılara kadar - YouTube gibi platformlar üzerine video yüklemesini engelleyebilir." ifadelerini kullandı.







Wojcicki'nin çağrısı üzerine binlerce üretici #SaveYourInternet (internetini kurtar) etiketiyle paylaşımlarda bulundu.





Kimler etkilenecek?





Yönetmelikte kullanılan geniş tanımlamalar sosyal paylaşım platformları tarafından bir tehdit olarak nitelendiriliyor. Eğer AB Direktifi parlamentoda ilk taslak haliyle kalırsa, sosyal paylaşım platformları riske girmemek için birçok üreticinin içerik yüklemesine engel olabilir.





Örneğin amatör bir müzisyen, sevdiği şarkının kendi yorumunu internete yükleyemeyebilir. Veya bir içerik üreticisi, hazırladığı videoda kendisine ait olmayan herhangi bir içerik kullanması durumunda videosunu platformlara koyamayabilir.





Özellikle Youtube gibi birçok kişinin geçim kaynağı haline gelen platformlarda yeni yönetmelik internetin geleceği için büyük bir tehdit olarak görülüyor.





Her ne kadar düzenleme Avrupa Birliği'nde yapılıyor olsa da, büyük internet siteleri bu tarz kısıtlamaları tüm kullanıcıları için ortak zemine çekmeyi tercih ediyor. Bu da direktifin tüm dünyayı etkileyebileceği anlamına geliyor.







Alternatif nedir?





Birçok ülkede yürürlükte olan yasalar, telif haklarının çiğnenmesi durumunda içeriklerin sonradan silinmesine izin veriyor. Bu durumda sosyal medya platformuna ceza kesilmiyor. Ancak yeni AB Yönetmeliği telif hakkı ihlali durumunda internet sitelerine de ceza kesilebilmesinin önünü açıyor.





Platformlarsa telif hakkı yönetmeliklerine karşı olmadıklarını, sadece tüm içerik üreticilerinin göz önüne alındığı ve internet üzerindeki yaratıcılığın sonunu getirmeyecek bir düzenlemeden yana olduklarını söylüyor.





YouTube CEO'su Wojcicki, "Madde 13'ün istenmeyen sonuçları ekosistemin geleceğini riske sokabilir. Telif hakkı endüstrisi ile beraber çalışarak daha iyi bir çözüm üretmeye hazırız. Yıl sonuna kadar yönetmelikte kullanılan dili daha netleştirmek mümkün, bu nedenle şimdi sesimizi yükseltmeliyiz." açıklamalarında bulundu.





Yönetmelik ne zaman yürürlüğe giriyor?





Avrupa Birliği Parlamentosu söz konusu direktifin ilk taslağını eylül ayında oylayarak kabul etti.





Düzenlenmenin yürürlüğe girmeden önce AB Komisyonu, Konseyi ve Parlamentosu arasındaki gayri resmi müzakereler devam ederek yasanın son hali şekillendirilecek. Eğer aralık ayına kadar son taslak yazılabilirse ocak ayında tekrar oylanmak üzere parlamentoya gönderilecek.





Direktifin son kez onaylanmasıyla beraber AB üye ülkelerinin bunu kendi yasalarına aktarması gerekiyor.



