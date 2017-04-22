Taliban saldırısında 50 Afgan asker öldü

AFP ajansına konuşan sözcü, saldırının saatler sürüp akşam saatlerinde sona erdiğini belirtti.







SALDIRI CUMA NAMAZI SIRASINDA DÜZENLENDİ





ABD'li general John Nicholson ise, yayımladığı açıklamada "Saldırı, namaz kılan veya koğuşta bulunan askerleri hedef aldı" dedi.





Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü, saldırının üniforma giyen 10 kişi tarafından düzenlendiğini ifade etti: "Yedisi öldürüldü, ikisi üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi, biri ise sağ yakalandı."





Taliban, yayımladığı açıklamada saldırıyı üstlendi.