Samanyolu Haber /Dünya / Taliban saldırısında 50 Afgan asker öldü /22 Nisan 2017 00:23

Taliban saldırısında 50 Afgan asker öldü

ABD, Taliban mensuplarının Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kenti yakınlarında bir askeri üsse düzenledikleri saldırı sonucunda en az 50 Afgan askerin öldüğünü bildirdi.

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AFP ajansına konuşan sözcü, saldırının saatler sürüp akşam saatlerinde sona erdiğini belirtti.

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ABD'li general John Nicholson ise, yayımladığı açıklamada "Saldırı, namaz kılan veya koğuşta bulunan askerleri hedef aldı" dedi.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü, saldırının üniforma giyen 10 kişi tarafından düzenlendiğini ifade etti: "Yedisi öldürüldü, ikisi üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi, biri ise sağ yakalandı."

Taliban, yayımladığı açıklamada saldırıyı üstlendi.
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