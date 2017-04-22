Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli tetikçilerden itiraflar... /22 Nisan 2017 00:42

Cübbeli tetikçilerden itiraflar...

Çalışma arkadaşları olan hakim ve savcıları delilsiz tutuklayan tetikçi hakimler bu sefer kendileri aynı suçlamalarla tutuklanınca itiraflarda bulunmaya başladılar

SHABER3.COM

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından geçen aylarda F.. iddiası ile bazı yargı mensupları tutuklanmıştı.

Tutuklanan bu yargı üyelerinden bazıları daha önce çalışma arkadaşları olan diğer hakim ve savcılar hakkında tutuklama kararlarına imza atan isimlerdi. Hakim ve savcılara tutuklama kararı verirken, kendilerini bu sefer cezaevinde buldular. Tutuklanan yargı üyeleri, cezaevlerinde "hakim-savcıları neden tutukladınız" sorusuna da muhatap oldular. Bu soruya ise itiraf gibi cevap verdiler.

Tutuklu yargı üyelerinin sesi olmak için açıldığı belirtilen blog sayfası justiceheldhostage.blogspot.com adlı sitede yer alan habere göre geçtiğimiz aylarda tutuklanan yargıçlar görev yaptıkları dönemde gerçekleştirdikleri hakim-savcı tutuklamalarını şöyle anlattı:

"Başsavcı talimat verdi. Hepsini tutuklayın, delile dosyaya bakmayın dedi. Biz de yargıda bir cemaat oluşumuna inanıyorduk bu yüzden de denileni yaptık"

Kendilerinin daha önce cemaat bağı iddiasıyla tutuklama yaptıkları ancak bu sefer kendilerinin aynı suçlamayla tutuklandığının hatırlatılması üzerine ise bu kişilerin ilginç söylemler geliştirdikleri belirtildi:

"Bizim F.. ile alakamız yok. Ancak bizimle birlikte tutuklananların tamamı İmam Hatip Lisesi mezunları. Fakat bir yanlışlık olduğuna ya da bu işin İmam Hatip Mezunlarına da döndüğüne inanıyoruz. Durumu Reis'e ilettik. HSYK'dan bunun hesabını soracaktır."

Bakalım reisleri, hakim ve savcı elbisesi giymiş bu cübbeli tetikçileri hapsettirdiği gibi çıkaracak mı...
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