Samanyolu Haber /Dünya / Taliban, Afgan Hükümetiyle görüşme teklifini geri çevirdi /30 Aralık 2018 15:22

Taliban, Afgan Hükümetiyle görüşme teklifini geri çevirdi

Taliban, Afgan hükümetinin önümüzdeki ay Suudi Arabistan’da görüşme önerisini reddetti ancak barış görüşmeleri için Amerikalı yetkililerle bir araya geleceklerini duyurdu.

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VOA Türkçe'de yer alan habere göre Aralık ayı içerisinde Taliban temsilcileri, Amerikalı yetkililer ve bölgedeki ülkelerin temsilcileri, Afganistan’da 17 yıldır devam eden savaşı sona erdirmek için Birleşik Arap Emirlikleri’nde aynı masanın etrafına oturmuşlardı.

Reuters Haber Ajansı’na açıklama yapan Taliban yönetimi, “Ocak ayında Amerikalı yetkililerle Suudi Arabistan’da buluşacağız ve Abu Dabi’de yarım kalan görüşmelere devam edeceğiz. Ancak bunu tüm taraflara net olarak ilettik. Afgan hükümetiyle görüşmeyeceğiz” dedi.

Taliban, Afganistan’da 2001’de başlayan operasyon sonrası Amerika’nın ülkedeki yönetici güç olduğunu ve önce Amerika’yla anlaşmaya varmak istediğini belirtiyor.

Bu yıl Amerika’nın Afganistan temsilcisi Zalmay Halilzad’ın temaslarıyla birlikte ülkede barışın sağlanması için diplomatik çabalar arttı. Şu ana dek uluslararası güçlerin Afganistan’dan çekilmesine yönelik olarak taraflar üç kez bir araya geldiler.

Ancak Taliban’ın itirazlarına rağmen Amerika nihai anlaşmanın Afgan hükümetiyle yapılması gerektiğini belirtiyor.

NATO’nun açıkladığı son verilere göre, Eşref Gani liderliğindeki Afgan hükümeti ülkenin sadece yüzde 55’lik kısmında denetimi elinde tutuyor. Taliban’sa hali hazırda ülkenin yüzde 70’inde kontrolün kendisinde olduğunu iddia ediyor.

Afgan hükümeti Taliban’la doğrudan iletişim kurmaya yönelik çabalarına devam edeceklerini belirtiyor.

Afganistan’da Taliban’la uzlaşı tartışılırken Amerika Başkanı Donald Trump’ın ülkedeki yaklaşık 14 bin askerin yarısını çekmeyi düşündüğü belirtiliyor.
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