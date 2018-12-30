Onbinlerce Sırp basın özgürlüğü için eylem yaptı

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ve liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi’ni (SNS) protesto eden göstericiler, başkentin merkezinde bir araya geldi. Basın özgürlüğü ve gazeteciler ile muhalif siyasetçilere yönelik saldırıların sona ermesi talebinde bulunan protestocular, yer yer “Hırsız Vucic” ve “Artık yalan yok” sloganları da attı.







1.3 milyon nüfuslu Belgrad’da cumartesi günkü eylemlere yaklaşık 25 bin kişi katıldığı belirtildi.





30 farklı siyasi parti ve grubun bir araya gelmesiyle kurulan ‘Sırbistan için Birlik’in destekçileri, Vucic’i ‘otokrat bir lider’ olarak tanımlıyor ve partisini de ‘yolsuzluğa bulaşmakla’ suçluyor. SNS yönetimi yolsuzluk iddialarını sert bir biçimde reddetse de, gösteriler sırasında hükümet yanlısı Studio B TV’ye röportaj veren Vucic ise ‘muhaliflerin taleplerini tartışmaya hazır olduğunu’ söyledi.





Vucic, daha önce de partisinin popülerliğini test etmek için bir erken seçime hazır olduğunu belirtmişti. Ancak ülkenin eski başbakanı ve Halkın Partisi’nin lideri Vuk Jeremic, muhalefetin herhangi bir seçimi boykot edeceğini kaydetmişti. Jeremic, “Muhalefetin de seçimlere ve hayata normal katılımını sağlayacak şartlar olgunlaşmadıkça Sırbistan’da herhangi bir meşru seçim gerçekleşmeyecek” demişti.