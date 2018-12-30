Samanyolu Haber /Dünya / Siber saldırı ABD'de gazete basımını aksattı /30 Aralık 2018 15:19

Siber saldırı ABD'de gazete basımını aksattı

Siber saldırı, Amerika’nın önde gelen gazetelerinden Los Angeles Times başta olmak üzere Chicago Tribune ve Baltimore Sun gazetelerinin basım ve dağıtımında Cumartesi günü sorunlar yaşanmasına neden oldu.

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Los Angeles Times gazetesinden yapılan açıklamada saldırının Amerika dışından yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Siber saldırı sonucu ortaya çıkan sorunlar nedeniyle söz konusu gazetelerin Cumartesi günü baskılarında gecikmeler yaşandı.

Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun ile birlikte New York Daily News ve Orlando Sentinel gazetelerinin de basıldığı matbaada siber saldırı kaynaklı teknik sorunların ilk olarak Cuma günü ortaya çıktığı belirtildi.

Ortaya çıkan arızadan The New York Times ve Wall Street Journal gazetelerinin de etkilendiği çünkü bu gazetelerin de batı yakasında basım merkezi olarak aynı matbaayı kullandıkları açıklandı.

Matbaanın sahibi Tribune Publishing şirketi sözcüsü sisteme giren virüsün gazetelerin baskıya hazırlandığı sistemlere zarar verdiğini söyledi.

Sözcü, saldırı neticesinde sistemin kayıtlarında bulunan müşterilerin kredi kartı ve benzeri bilgilerinin çalındığına dair bir veri bulunmadığına dikkat çekti.

Amerika İç Güvenlik Bakanlığı da siber saldırı konusunda bir açıklama yaptı ve “Çeşitli basın kurumlarına yönelik potansiyel bir siber saldırı olduğundan haberdarız ve hükümetimiz durumu daha net anlayabilmek adına sözkonusu kurumlarla ortak çalışma yürütüyor” denildi.

Amerikanın Sesi
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