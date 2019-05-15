Samanyolu Haber /Dünya / Takipçileriyle anket yaptı ve... /15 Mayıs 2019 19:09

Takipçileriyle anket yaptı ve...

Sosyal medya bir gencin hayatına mâl oldu. Malezya'da 16 yaşındaki kız Instagram hesabından takipçilerine anket sorusu yöneltti. Anket sorusu intihar kararıyla ilgiliydi.

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16 yaşında çocuk ankette, takipçilerinden önemli bir karar vermesinde yardımcı olmalarını istedi. "Gerçekten önemli, karar vermeme yardım edin. Ö/Y" şeklinde yazının altında ‘öl‘ ve ‘yaşa‘ seçeneklerine yer veren kız, bu ankete göre hareket edeceğinin de izlenimlerini veriyordu.

Malezya basınının aktardığı bilgilere göre genç kızın anketinde yüzde 69 oranında "öl" seçeneğinin tercih edildiği belirtildi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Anketin sona ermesinden kısa bir süre sonra genç kız hayatına son verdi. Yetkililer intiharın ardında başka bir sebep olup olmadığını anlamak için tahkikat başladığını açıkladı.

Siyasiler, anket sonuçlarının "yaşa" seçeneğinde ağırlıkta olması durumunda bu durumun gerçekleşip, gerçekleşmeyeceğini sorgularken, ankette "öl" seçeneğine oy kullanan kişiler hakkında yasal işlem başlatılabileceğinin de işaretini verdi.

Bu kişiler "çocuğu intihara tahrik" suçundan 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılabilir.
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