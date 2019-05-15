O önergeye bir AKP engeli daha

Aksaray'dan sonra Giresun'un Espiye ilçesinde de belediye tabelasına T.C. ibaresinin eklenmesi talebi AKP oylarıyla reddedildi. CHP ve İYİ Partili 6 üyenin verdiği önerge, Espiye Belediye Meclisi'nde gündeme geldi.





Sözcü'de yer alan habere göre, önerge, AKP'li Başkan Mustafa Karadere ve 9 üyenin karşı çıkması sonucu reddedildi. Millet İttifakı üyesi Şaban Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti ibaresine karşı el kaldıran AKP zihniyetini esefle kınıyorum. AKP'li Başkan ve Meclis üyeleri ret oyu verirken 'burası Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir belediye değil mi?' diye düşündüm. T.C. Espiye Belediyesi'ne getirilene kadar mücadele edeceğim" dedi.





AKSARAY'DA DA YAŞANDI





Daha önce de benzer bir durum Aksaray'da yaşanmıştı. Cumhur İttifakı ortağı MHP tarafından verilen "T.C" ile ilgili önerge yine AKP'lilerin oyları ile reddedilmişti. 31 Mart'ta AKP'nin kazandığı Aksaray'da Belediye Meclisi toplantısında "T.C" tartışması yaşandı. Toplantıda, MHP'li üyeler tarafından verilen "Aksaray Belediyesi tabelasına T.C. ibaresi eklenmesi önerisi" için oylama yapıldı. MHP'li üyelerin yanı sıa CHP'li ve İYİ Partili üyeler de önerinin kabulü yönünde oy verdi. Ancak AKP'li üyeler ret oyu kullanınca önerge 15 kabul, 16 ret oyu ile kabul edilmedi.