Samanyolu Haber /Gündem / O önergeye bir AKP engeli daha /15 Mayıs 2019 19:21

O önergeye bir AKP engeli daha

Giresun'un Espiye Belediyesi'nin İYİ Partili ve CHP'li üyelerinin yerel seçimler sonrasında belediyelerine T.C. ibaresi eklemek için Meclis'e sundukları önerge, AKP'li üyeler tarafından reddedildi.

SHABER3.COM

Aksaray'dan sonra Giresun'un Espiye ilçesinde de belediye tabelasına T.C. ibaresinin eklenmesi talebi AKP oylarıyla reddedildi. CHP ve İYİ Partili 6 üyenin verdiği önerge, Espiye Belediye Meclisi'nde gündeme geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, önerge, AKP'li Başkan Mustafa Karadere ve 9 üyenin karşı çıkması sonucu reddedildi. Millet İttifakı üyesi Şaban Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti ibaresine karşı el kaldıran AKP zihniyetini esefle kınıyorum. AKP'li Başkan ve Meclis üyeleri ret oyu verirken 'burası Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir belediye değil mi?' diye düşündüm. T.C. Espiye Belediyesi'ne getirilene kadar mücadele edeceğim" dedi.

AKSARAY'DA DA YAŞANDI

Daha önce de benzer bir durum Aksaray'da yaşanmıştı. Cumhur İttifakı ortağı MHP tarafından verilen "T.C" ile ilgili önerge yine AKP'lilerin oyları ile reddedilmişti. 31 Mart'ta AKP'nin kazandığı Aksaray'da Belediye Meclisi toplantısında "T.C" tartışması yaşandı. Toplantıda, MHP'li üyeler tarafından verilen "Aksaray Belediyesi tabelasına T.C. ibaresi eklenmesi önerisi" için oylama yapıldı. MHP'li üyelerin yanı sıa CHP'li ve İYİ Partili üyeler de önerinin kabulü yönünde oy verdi. Ancak AKP'li üyeler ret oyu kullanınca önerge 15 kabul, 16 ret oyu ile kabul edilmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O önergeye bir AKP engeli daha Sonraki Haber >>

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Kömürle çalışan son santralide yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:56:59