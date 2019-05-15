Samanyolu Haber /Dünya / Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak /15 Mayıs 2019 18:01

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde 74 yaşındaki adamı otobüsten aşağı iten kadın hakkında cinayet soruşturması yürütülüyor. Yaşlı adam başını kaldırıma çarpmış ve kaldırıldığı hastanede bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

ABD'nin Nevada eyaletinde Las Vegas şehrinde otobüste 74 yaşındaki adamla tartışan kadın, otobüsten indiği esnada yaşlı adamı itti. 

Kafasının kaldırıma çarpan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede bir süre sonra hayatını kaybetti. 

OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı, Cadesha Bishop (25) isimli kadının, otobüsteki diğer yolcularla tartıştığını, yaşlı adamın kadına sözlü olarak tepki gösterdiğini ve bu esnada otobüsün durağa yanaşmasıyla inmek içen kapıya yönelen adamı ittiğini belirtti. 

Polis soruşturmanın sürdüğünü, kadının cinayetle suçlandığını belirtti. Otobüsün güvenlik kamerası kayıtları delil olarak kullanılacak. 
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