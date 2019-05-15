Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak





Kafasının kaldırıma çarpan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede bir süre sonra hayatını kaybetti.





OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ





Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı, Cadesha Bishop (25) isimli kadının, otobüsteki diğer yolcularla tartıştığını, yaşlı adamın kadına sözlü olarak tepki gösterdiğini ve bu esnada otobüsün durağa yanaşmasıyla inmek içen kapıya yönelen adamı ittiğini belirtti.





Polis soruşturmanın sürdüğünü, kadının cinayetle suçlandığını belirtti. Otobüsün güvenlik kamerası kayıtları delil olarak kullanılacak.

ABD'nin Nevada eyaletinde Las Vegas şehrinde otobüste 74 yaşındaki adamla tartışan kadın, otobüsten indiği esnada yaşlı adamı itti.