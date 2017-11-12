Tahliye olan Sözcü muhabiri Gazetesini topa tuttu

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Sözcü’nün mağdur muhabiri Mediha Olgun hapisten çıkar çıkmaz feryat etti;

“Başından itibaren benimle ilgili gazetenin avukatları yanlış bilgiler verdiler, dertleri bizi çıkarmak değil, siyasi şov yapmaktı’’ dedi. İtiraz dilekçesini kasıtlı bir şekilde doğru yazmadıklarını söyledi.

“Ben avukatlara defalarca ikisinin de gelip tanıklık yapmaları için çağrıda bulundum. 4 aydır her avukat görüşmesinde bunu yaptım. Kaç kez haber gönderdim. Bakın, onların tutuklanması gerektiğini filan söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın, sadece zahmet edip yönettikleri siteyle ilgili bir dava varken gelmediler. Bunca zaman o kadar gürültü kopardılar, güya bizim tutukluluğumuza itiraz ettiler, şayet samimi idiyseler savcıya gidip ‘Bu kadının bu haberlerden haberi yok, talimatı veren, yaptıran biziz ama bunlar zaten suç değil’ demeleri gerekmez miydi? Yapmadılar.”

AVUKATLAR KENDİ ADAMLARINI KURTARMAK İÇİN BİZİ YAKTILAR’





“Onca zaman bir kez çocuğumu arayıp teselli bile etmediler. Ama oğlum aramış, ‘Neden annemi yayın yönetmeni gibi gösteriyorsunuz?’ demiş, ‘Öyle yapmak zorundayız’ diye karşılık vermişler. Avukatlar da kendi adamlarını kurtarmak için bizi yaktılar.”





‘GÖKMEN ULU DA ONLAR YÜZÜNDEN IÇERIDE’





“Gökmen hâlâ onlar yüzünden içeride. Bu işlerle hiç ilgisi yoktur. O gün ‘O haberi yap’ demişler, yapmış. Başlığı atan, haberin nasıl verileceğine karar veren o değil ki...





Peki Mediha Olgun kimden bahsediyor.





Sözcü’nün avukatı Celal Ülgen’den…





Sözcü dahil neredeyse hiçbir yerde Mediha Olgun gibi sadece işini yapan bir gazetecinin feryadı duyulmadı.





Bu olmaz.





Celal Ülgen’i mahkum etmiyorum ama Mediha Olgun’un bu sözlerini kimsenin görmemesi ve Sözcü’nün avukatı Celal Ülgen’in mesleğini değil, sov yaptığı iddiası görmezden gelinecek gibi değil.





Ama Türkiye burası.





Sağcısı da, solcusu da şova ve güçlüye bayılıyor.

Mediha sadece bir muhabir. Ve şöhreti yok diye Sözcü’nün avukatının bu sözlere rağmen el üstünde tutuluyor olması Sözcü’nün seyir tarihine hoş geçmeyecek.

Olmadı. Yakışmadı.