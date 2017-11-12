Kuklagillere operasyon... Tiyatrocu Ömer Pekin tutuklandı...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında İzmir merkezli 14 ilde 18 sanatçı gözaltına alınmıştı.







Kuklagiller gibi yapımlarıyla dikkat tanınan Ömer Pekin'in de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Diğer isimler ise elektronik kelepçe ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





41 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKMIŞ





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bir gizli tanığın ifadesi sonrası 3 Kasım'da İzmir merkezli 14 ilde, 41 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Bu isimlerden 18'i yakalanmıştı.





SUÇLAMA KOMEDİ GİBİ





Tutuklanan tiyatro sanatçısı Pekin'in "Hizmet Hareketi içinde bazı isimleri ünlü yapmak için girişimlerde bulunduğu ayrıca ünlü kişilerin de Cemaate sempatiyle bakmaları için çalışmalar yaptığı" şeklinde suçlama yöneltildi.