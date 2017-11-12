Samanyolu Haber /Teknoloji / Beyinden internete... İnternetten beyine... /12 Kasım 2017 16:44

Beyinden internete... İnternetten beyine...

Güney Afrika’daki Wits Üniversitesi, insan beynini ilk defa internet ortamına bağladıklarını duyurdu.

Beyinden internete... İnternetten beyine...

“Brainternet” adı verilen projede kişilerin kafasına yerleştirilen bir cihazla beyin dalgaları, bilgisayarda dönüştürüldü. Araştırmacılar, proje ile kişilerin beyin aktivitelerini eş zamanlı olarak gözlemleyebileceklerini ve bunun gelecekte hem beyinden internet ortamına, hem de internet ortamından beyine veri gönderecek bir akıllı telefon uygulaması haline gelebileceğini söylüyor. Beynin bilgisayara ortamına bağlanmasıyla ilgili etik ve güvenlik endişelerine de dikkat çeken araştırmacılar, tüm internet ağından tamamen bağımsız bir bağlantı ağı oluşturulmasını öneriyor.
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