Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye olan Hakan Atilla Türkiye'ye dönüyor /23 Temmuz 2019 21:57

Tahliye olan Hakan Atilla Türkiye'ye dönüyor

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD'de tutulduğu gözaltı merkezinden havalimanına transfer edildi.

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Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD'de tutulduğu gözaltı merkezinden havalimanına transfer edildi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme davasında jüri tarafından altı suçlamadan beşinden suçlu bulunan Hakan Atilla, 16 Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

New York’ta görülen davada Yargıç Richard Berman, 16 Mayıs 2018’de Atilla’nın cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetmişti.

Hakan Atilla 19 Temmuz'da ABD’de cezaevinden tahliye edilerek Türkiye’ye iadesi için Göçmenlik Dairesi'ne teslim edilmişti.
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