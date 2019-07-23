Falcao ile ilgili yeni gelişme: Kadroya alınmadı...

Kolombiyalı yıldızla ciddi şekilde ilgilenen başka bir kulübün olmaması sarı-kırmızılıları masada güçlü hale getirdi. Bu nedenle de Galatasaray 33 yaşındaki forvete sunduğu şartların kabul görmesini bekliyor. Monaco’dan oyuncuyu bedava alma konusunda uzlaşan sarı-kırmızılılar, Falcao ile pazarlıkta piyasa araştırması yaparak hareket ediyor.





Sarı-kırmızılılar kendilerinin sunduğu teklifi verebilen başka kulübün olmaması nedeniyle taviz vermeme kararı aldı.





Galatasaray, Kolombiyalı yıldızın menajeri Jorge Mendes ile yapılan görüşmelerde 3 senelik protokol için 15 milyon euro önerdi. Monaco’dan yıllık 8 milyon euro kazanan Falcao ise 3 sene için 20 milyon euro istedi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken futbolcu ile Avrupa’dan Galatasaray dışında ciddi şekilde teklif götüren ve ilgilenen bir kulübün bulunmaması yıldız ismin transferinde ibreyi Aslan’a çevirmiş durumda. MLS ve Çin’den aldığı tekliflere karşın Falcao’nun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle G.Saray’a yakın olduğu bildirildi.





Falcao’nun menajeri Mendes’e yakınlığı ile bilinen Ahmet Bulut, “Transferin olma ihtimali %50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok” dedi.