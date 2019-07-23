Volkswagen ile ilgili yeni Türkiye iddiası...

Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) kuracağı yeni fabrika için Ankara’nın bazı tavizler vermesi sonucu Türkiye’de karar kıldığı belirtildi. Ancak firmanın Türkiye'de yeni otomobillere uygulanan vergiyi "aşırı yüksek" olarak değerlendirdiği, bu konuda adım atılmasını beklediği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da VW ile yapılan tüm anlaşmalara bir nevi devlet garantisi vermeye hazır olduğu, VW'nin tüm taleplerini kabul ettiği ileri sürüldü.





Tagesschau.de sitesinde yer alan, Von Oliver Mayer-Rüth adlı ARD-Studio İstanbul muhabirinin haberine göre, Volkswagen (VW) kuracağı yeni otomobil fabrikası için Türkiye'de karar kıldı. Hükümet çevrelerine dayandırılan haberde fabrikanın Manisa'da kurulacağı, şirketin sadece, Türkiye'de yeni otomobillere uygulanan ve VW'nin "aşırı yüksek" olarak değerlendirdiği vergiler konusunda adım atılmasını beklediği kaydedildi. Passat model otomobillerde tüketim vergisi, motor beygir gücüne göre otomobil fiyatının yüzde 41'ini bulabiliyor.





'VOLKSWAGEN DEVLETE 40 BİN PASSAT SATACAK'





Şirketin Bulgaristan’da işgücü maliyetinin daha düşük olmasına rağmen Türkiye'yi seçtiği, bu kararda Türk piyasasının hacminin kilit rol oynadığı kaydediliyor. Volkswagen'in sadece Türkiye'de yılda yaklaşık 40 bin Passat satmayı hesapladığı belirtiliyor. Passat limuzinlerin Türk üst düzey yetkilileri tarafından da çok rağbet gören bir model olduğu, üretilen Passatların önemli bir bölümünün devlet tarafından alınacağı da hesaplanıyor. Yeni fabrikada Passat'ın yanı sıra Skoda ve Seat modellerinin de üretilmesi planlanıyor.





ERDOĞAN HÜKÜMETİ İMTİYAZ VERDİ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın VW ile yapılan tüm anlaşmalara bir nevi devlet garantisi vermeye hazır olduğu da kaydedildi. Bu tür bir kefalet talebinin olağandışılığına rağmen Ankara'nın VW'nin tüm taleplerini kabul ettiği de haberde yer alıyor.





VW İŞÇİ KONSEYİ ENDİŞELİ, TÜRKİYE'DE İŞÇİ HAKLARI KONUSUNDA ENDİŞE VAR





Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesi sonrasında hukuk devletine getirilen güçlü sınırlamaların da işçi konseyi ve sendikalarda büyük endişe oluşturduğu kaydedildi. Kararın işçi tarafının büyük endişelerine rağmen alındığı, özellikle de VW işçi konseyinin işçi hakları ile işçilerin işletme ile ilgili konularda karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi gibi konularda son derece eleştirel yaklaştığı belirtildi.





'ANLAŞMA EYLÜL YA DA EKİM'DE İMZALANACAK'





Habere göre yeni fabrika için anlaşma Eylül sonu ya da Ekim ayı başında imzalanacak. Alman şirketlerinin son yıllarda Türkiye'de büyük yatırımlara girişmekten kaçınması nedeniyle VW fabrikası kararının Ankara açısından büyük bir prestij anlamına geleceği değerlendirmesi yapıldı.





Erdoğan'ın koalisyon ortağı MHP'nin güçlü olduğu Manisa'da binlerce iş imkanı oluşturulacak.





Alman hükümetinin ve VW Teftiş Kurulu üyesi olan Aşağı Saksonya eyaleti Başbakanı Sosyal Demokrat Partili Stephan Weil'ın fabrikanın Manisa'da kurulmasını desteklediği belirtildi.