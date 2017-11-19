'Suudi Kral Selman tahta veda ediyor'

Kral Selman bundan sonra siyasette İngiltere'deki Kraliçe gibi bir rol alacak ve yalnızca "Kutsal Tapınakların Koruyucusu" sanını kullanmaya devam edecek.

Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Suudi Arabistan'da 40'ta fazla prens ve hükümet yetkilisini yolsuzluk soruşturmasında tutuklamasının ardından Suudi Kraliyet ailesinden yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan kişiler lüks Ritz Carlton otelinde yerde matraslarda yatarken fotoğraflanmışlardı.





Gerçekleşecek görev devrinin ardından yeni kral Bin Salman'ın Suudi Arabistan'ın bölgedeki ezeli rakibi petrol üreticisi İran'a ilişkin politikalara odaklanacağı belirtiliyor