Samanyolu Haber /Dünya / 'Suudi Kral Selman tahta veda ediyor' /19 Kasım 2017 02:47

'Suudi Kral Selman tahta veda ediyor'

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, gelecek hafta tacını 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’a devredeceği iddia edildi.

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Kral Selman bundan sonra siyasette İngiltere'deki Kraliçe gibi bir rol alacak ve yalnızca "Kutsal Tapınakların Koruyucusu" sanını kullanmaya devam edecek.
Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Suudi Arabistan'da 40'ta fazla prens ve hükümet yetkilisini yolsuzluk soruşturmasında tutuklamasının ardından Suudi Kraliyet ailesinden yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan kişiler lüks Ritz Carlton otelinde yerde matraslarda yatarken fotoğraflanmışlardı.

Gerçekleşecek görev devrinin ardından yeni kral Bin Salman'ın Suudi Arabistan'ın bölgedeki ezeli rakibi petrol üreticisi İran'a ilişkin politikalara odaklanacağı belirtiliyor
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