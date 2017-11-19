Almanya Türkiye'ye karşı İnterpol'ü uyaracak

Türk hükümetinin talebiyle bir dizi muhalif isim için Interpol'den kırmızı bülten çıkarılmasının ardından, Almanya harekete geçmeye hazırlanıyor. Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ile Süddeutsche Zeitung gazetesinin araştırmalarına göre, Federal Suç Dairesi bundan sonra, başka bir üye ülkenin arama talebinin hukukiliği konusundaki şüpheleri Interpol'e bildirecek. Burada özellikle Almanya'da mülteci statüsünde olan kişiler hakkındaki arama taleplerinin söz konusu olduğu bildiriliyor. Alman yetkililerin bundan sonra aranan kişilerin mülteci statüsünü Interpol'e bildirecek olması, özellikle Ankara'nın kırmızı bültenle arattığı Türkiye kökenli göçmenleri ilgilendiren bir gelişme.

Alman yetkililerin izleyeceği yöntem aslında yeni bir uygulama değil. Interpol'de birkaç yıldır mevcut olan uygulamaya göre, üye ülkelerin aranan kişilere yönelik suçlamaları ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm bilgileri Uluslararası Polis Teşkilatı'nın genel sekreterliğine aktarması isteniyor. Interpol'ün siyasi içerikli takibatlar için kullanılması ise yasak.



