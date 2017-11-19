Samanyolu Haber /Gündem / İşte Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Makale defteri /19 Kasım 2017 03:24

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Makale defteri

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yazıları yazdığı makale defteri ve yazıları tashih ettiği bir video paylaşıldı.

İşte Hocaefendi'nin makale defteri

Herkulnağme sitesinin sosyal medya hesabından Hocaefendi'nin yazı yazdığı makale defteri ile yazılarını tashih yaparken kısa bir videosu paylaşıldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Makale defteri Sonraki Haber >>

İşte Hocaefendi'nin makale defteri

İşte Hocaefendi'nin makale defteri

Adem Yavuz Arslan: Erdoğan'ın korkusu bugüne kadar çıkan iddiaların ötesinde

Adem Yavuz Arslan: Erdoğan'ın korkusu bugüne kadar çıkan iddiaların ötesinde

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:25:26