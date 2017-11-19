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İşte Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Makale defteri
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İşte Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Makale defteri
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19 Kasım 2017 03:24
İşte Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Makale defteri
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yazıları yazdığı makale defteri ve yazıları tashih ettiği bir video paylaşıldı.
İşte Hocaefendi'nin makale defteri
Herkulnağme sitesinin sosyal medya hesabından Hocaefendi'nin yazı yazdığı makale defteri ile yazılarını tashih yaparken kısa bir videosu paylaşıldı.
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İşte Hocaefendi'nin makale defteri
Herkulnağme sitesinin sosyal medya hesabından Hocaefendi'nin yazı yazdığı makale defteri ile yazılarını...
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İşte Hocaefendi'nin makale defteri
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