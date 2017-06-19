Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan'dan tansiyonu yükseltecek adım /19 Haziran 2017 21:24

Suudi Arabistan'dan tansiyonu yükseltecek adım

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan'ın İran Devrim Muhafızları'na bağlı 3 askeri gözaltına aldığını duyurdu. Habere göre, Marcan petrol sahasına botla yaklaşan İranlı askerlerin gözaltına alındığı belirtildi.

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Suudi Arabistan'ın İran ordusuna bağlı askerleri gözaltına alması nedeniyle bölgedeki tansiyonun yükselmesi bekleniyor. 

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan'ın İran Devrim Muhafızları'na bağlı 3 askeri gözaltına aldığını duyurdu. Habere göre, Marcan petrol sahasına botla yaklaşan İranlı askerlerin gözaltına alındığı belirtildi.

İran'ın bu gözaltılara sert bir tepki göstermesi bekleniyor. Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç İranlı askerin gözaltına alındığı, iki askerin ise kaçmayı başardığı belirtildi. 

BAE: ÖFKE VE İNKAR HALİNDELER

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver bin Muhammed Karkaş ise bazı Arap ülkelerinin Doha'ya yönelik tecritinin yıllarca sürebileceği uyarısında bulundu. Fransa'nın başkenti Paris'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Katar'ın dış politikasını değiştirmemesi durumunda bazı Arap ülkelerinin Doha'ya uyguladığı tecritin uzun yıllar sürebileceğine işaret ederken, Kuveyt'in ara buluculuk girişiminin faydalı olabileceğini belirtti. 

Bakan Karkaş, "Kuveyt'in ara buluculuğu yararlı olabilir. Katar bunun yeni bir durum olduğunu ve tecritin yıllarca sürebileceğini anlayacak. Onlar siyasi rolleri ve yoldan çıkmış görüşleri yüzünden tecrit edilmek istiyorlarsa, bırakalım tecrit edilsinler. Onlar hala öfke ve inkar halindeler." ifadesini kullandı. 
Bazı Arap ülkeleri için en önemli endişe kaynağının, Doha'nın bölgede El-Kaide, Müslüman Kardeşler, Filistinli Hamas grubu ve diğer gruplarla ilişkileri olduğunu kaydeden Karkaş, Arap ülkelerinin Katar'a yönelik hazırladıkları şikayet listesinin birkaç gün içinde tamamlanacağını söyledi. 
Türkiye'nin Katar konusunda izlediği politikaya da değinen Karkaş, "Türkiye kendi ideolojik görüşleri ve ulusal çıkarları arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Onların anlayışlı davranmalarını, bizim ne yaptığımızı ve bunun da onların çıkarına olduğunu anlamalarını bekliyoruz." dedi.

KATAR: "TAVIR DEĞİŞTİRMEDİKÇE MÜZAKARE ETMEYİZ"

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman al Sani, Katar'a yönelik ekonomik boykotun devam etmesi durumunda B planlarının hazır olduğunu ve
bu planın Türkiye, Kuveyt ve Oman'ın desteğine dayandığını söyledi.  El Sani, uçuşlar için gerekli geçişler için de İran'ın kolaylıklar sağladığını belirtti. 
El Sani, Katar'ın, kendileriyle ekonomik ilişkilerini kesen ve seyahat kısıtlamaları getiren Arap ülkeleriyle bu tavırlarını değiştirmedikleri sürece herhangi bir
müzakere yapmayacağını belirtti ve böylece Katar'ın iç işleri ya da El Cezire televizyonunu yayınları konusunda görüşmeler yapılabileceği tartışmalarına son noktayı koymuş oldu. 

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