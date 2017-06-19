Samanyolu Haber /Gündem / Bu defa 56 çocuk /19 Haziran 2017 21:44

Bu defa 56 çocuk

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde anaokolunda yedikleri yemekten dolayı rahatsızlanana 56 çocuk hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir anaokulunda gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 56’ya çıktı. Durumu fenalaşan 3 çocuk Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, anaokulunun aşçısı ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler, menüsünde tavuk, pilav ve ayran bulunan öğle yemeğinin ardından fenalaştı. Toplam mevcudu 100 olan anaokulunda eğitim gören öğrencilerin büyük bir kısmı ile bazı öğretmenlerde kusma belirtileri görülmesi üzerine velilere haber verilerek, öğrenciler Kuşadası Devlet Hastanesi, Özel Kuşadası Hastanesi ve Özel Gözde Hastanesine nakledildi. Çocukların bir bölümü ayakta tedavi edilirken, durumları ağır olan çocuklar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavi gören ve durumu ağırlaşan 5 çocuk ise ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.



Hastanelerde yapılan ilk incelemelerde çocukların öğle yemeğinden zehirlendiği ortaya çıktı. Hastane yetkilileri, kesin sonucun tahlil ve çocuklara verilen yemekten numune alınmasından sonra ortaya çıkacağını söyledi.

Anaokulu yönetimi ise yemeği okullarında kendilerinin pişirdiğini ve zehirlenme konusunda sudan şüphelendiklerini söylediler. Velilerin yaptığı suç duyurusu üzerine söz konusu anaokulunun 32 yaşındaki aşçısı N.Y. ifadesi alınmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü yetkilileri ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğünden oluşturulan bir ekip, savcılığın talimatı ile anaokulundaki yemek ve içeceklerden numune aldı.
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