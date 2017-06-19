Samanyolu Haber /Gündem / Başbakan'dan 'şüpheli' açıklama /19 Haziran 2017 20:50

Başbakan'dan 'şüpheli' açıklama

Manisa'da yüzlerce askerin yaşadığı zehirlenme olayıyla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ''Şu anda bazı şüpheler var'' dedi.

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Binali Yıldırım'dan Manisa'daki asker zehirlenmeleriyle ilgili açıklama: Şüpheler var

Manisa'da askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili, Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Yıldırım şunları söyledi:

Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli savunma bakanlığı belirleyecek. Ama pazarlık usulü ile olabilir.

Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak.

Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var. Onların üzerine gitmek lazım.

 Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 731 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılmıştı.

23 MAYIS: 1049 ASKER ZEHİRLENDİ, 1 ASKER ŞEHİT

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 asker hastanelik oldu. 1 er şehit olmuştu.

27 MAYIS VE 11 HAZİRAN'DA YİNE AYNI OLAY

27 Mayıs’ta Manisa’da 70, 11 Haziran’da Diyarbakır’da 11 asker yemekten zehirlenmişti.

16 HAZİRAN: 69 ASER HASTANEYE KALDIRILDI

Manisada General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 16 Haziran günü akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan askerlerden 69’u hastaneye kaldırıldı.
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