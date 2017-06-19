Başbakan'dan 'şüpheli' açıklama

Binali Yıldırım'dan Manisa'daki asker zehirlenmeleriyle ilgili açıklama: Şüpheler var





Manisa'da askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili, Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.





Yıldırım şunları söyledi:





Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli savunma bakanlığı belirleyecek. Ama pazarlık usulü ile olabilir.





Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak.





Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var. Onların üzerine gitmek lazım.





Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 731 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılmıştı.





23 MAYIS: 1049 ASKER ZEHİRLENDİ, 1 ASKER ŞEHİT





Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 asker hastanelik oldu. 1 er şehit olmuştu.





27 MAYIS VE 11 HAZİRAN'DA YİNE AYNI OLAY





27 Mayıs’ta Manisa’da 70, 11 Haziran’da Diyarbakır’da 11 asker yemekten zehirlenmişti.





16 HAZİRAN: 69 ASER HASTANEYE KALDIRILDI





Manisada General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 16 Haziran günü akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan askerlerden 69’u hastaneye kaldırıldı.