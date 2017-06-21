Suudi Arabistan'da önemli değişiklik

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine Kral Salman'ın oğlu İkinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirildi.





Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, Birinci Veliaht, Başbakan ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif, tüm görevinden azledildi. Savunma Bakanı Muhammed bin Selman Birinci Veliaht ve Başbakan oldu. Salman'ın Savunma Bakanlığı görevi de devam edecek.





Kararnameyle, Suudi Arabistan Kralının seçimini öngören Anayasanın 50'nci maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, "Kral, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları arasından seçilir'' hükmü, "Ülkeyi yönetecek olan kişi, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları ve torunları arasından seçilir.' şeklinde değiştirildi.





Bender bin Faysal bin Bender bin Abdulaziz'in İstihbarat Müsteşarı Yardımcısı olarak atandı. Emir Faysal bin Sattam bin Abdulaziz Al Suud İtalya Büyükelçisi, Emir Halid bin Bender bin Sultan bin Abdulaziz ise Almanya Büyükelçisi oldu.





İçişleri Bakanlığında da görev değişiklikleri oldu. İçişleri Bakanı olarak Emir Abdulaziz bin Suud bin Nayif atandı. İçişleri Bakanı Yardımcısı Abdurrahman bin Ali Er-Rubeyan'ın görevinden azledilerek Kraliyet Divanı üyeliğine getirildi. İçişleri Bakanı Yardımcısı görevine ise 'bakan' derecesi ile Ahmed bin Muhammed Es-Salim getirildi.





Yayınlanan 15 kararnameye göre ayrıca, Kraliyet Divanı Müsteşarı Nasır bin Abdulaziz görevinden azledilerek 'bakan' derecesi ile İçişleri Bakanlığı Vekilliğine, Emir Abdulaziz bin Turki bin Faysal bin Abdulaziz, Suudi Arabistan Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Emir Abdulaziz bin Fehd bin Turki bin Abdulaziz, Cevf Emiri Vekilliğine atandı.





Emir Abdullah bin Halid bin Sultan bin Abdulaziz, Emir Turki bin Muhammed bin Fahd bin Abdulaziz, Faysal bin Abdulaziz bin Abdullah Es-Sudeyri, Emir Bender bin Halid bin Faysal bin Abdulaziz ise Kraliyet Divanı Müsteşarı oldu.













Muhammed bin Selman kimdir?







Savunma Bakanı görevini devam ettirecek olan yeni Veliaht Prens, aynı zamanda kraliyet hiyerarşisi içinde ikinci adam konumuna yükselmesiyle birlikte Başbakan Yardımcılığı görevini de devraldı. Bin Selman, Suudi Arabistan'ın Yemen'de devam eden iç savaşa 2015'te müdahale etmesinden beri orduya liderlik ediyor. Yeni Veliaht Prens aynı zamanda Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun 2016'da kısmen özelleştirilmesini ve enerji yasalarında bir takım değişiklikler teklif etmişti. ABD'yle yakın ilişkileri olduğu bilinen bin Selman, Kral'ın da oğlu. Associated Press haber ajansına konuşan analistlere göre yeni Veliaht Prens'in genç yaşı, krallığın önümüzdeki onlarca yıl boyunca politikalarını belirlemede etkin bir rol oynayabilir. Ancak analistler aynı zamanda, bin Selman'ın hırslı politikalarının kraliyet ailesi içinde bir takım gerginliklere yol açabileceği görüşünde. Mevcut Kral 81 yaşındaki Selman, 10 yıldır Kral olan Abdullah bin Abdülaziz el-Suud'un ölümüyle birlikte 2015 yılında tahta çıkmıştı.



