Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Meteoroloji Örgütünden rekor sıcak hava uyarısı /21 Haziran 2017 09:38

Dünya Meteoroloji Örgütünden rekor sıcak hava uyarısı

BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, sıcak hava dalgalarının alışılmadık düzeyde seyrettiğini belirterek, dünyadaki hava sıcaklığının aşırı uçlarda olduğu uyarısında bulundu.

Dünya Meteoroloji Örgütünden rekor sıcak hava uyarısı

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) Veri Yönetimi Müdürü Omar Baddour, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, sıcak hava dalgalarının alışılmadık düzeyde seyrettiğini belirterek, dünyadaki hava sıcaklığının aşırı uçlarda olduğu uyarısında bulundu.

Baddour, önümüzdeki günlerde Akdeniz'in batısındaki ülkelerin büyük bölümünde ve Balkanların batısında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.

"Bu sıcak dönem orman yangınlarına yol açabilir"
Avrupa'nın bir kısmı, Ortadoğu, Kuzey Amerika ve ABD'de mayıs ve haziran ayı sıcaklıklarının rekor düzeye ulaştığına dikkati çeken Baddour, İspanya'nın orta bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 santigrat derece üzerinde seyrettiğini aktardı. Baddour, "Bu sıcak dönem, gök gürültülü fırtına, sağanak yağmur ve orman yangınlarına yol açabilir." diye konuştu.

Baddour, Portekiz'de hava sıcaklıklarının 40 santigrat derece düzeyinde olduğunu, bunun sonucunda çıkan orman yangınında onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Portekiz'de 5 belediye bölgesi maksimum yangın riskinde ve 58 belediye de yüksek yangın riski altında." dedi
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