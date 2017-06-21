Valiler Kararnamesi yayımlandı: 20 vali merkeze alındı

Buna göre, Ağrı Valisi Musa Işın, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Van Valisi İbrahim Taşyapan merkeze alınan 20 vali arasında yer aldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Sabahattin Öztürk, Merkez Valiliğine alınırken; İçişleri Bakan Yardımcısı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atandı.



