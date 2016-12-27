Samanyolu Haber /Ekonomi / Süte 30 ay aradan sonra zam geldi /27 Aralık 2016 18:07

Süte 30 ay aradan sonra zam geldi

Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt referans fiyatını belirlemek üzere yapılan toplantısından zam kararı çıktı.

SHABER3.COM

Toplantıda 1 Ocak-1 Temmuz 2017 tarihleri arasında 6 ay süreyle çiğ süt referans fiyatının litre başına 1 lira 21 kuruş olmasına karar verildi. Böylece çiğ süt referans fiyatı 30 ay sonra 6 kuruşluk zamla 1 lira 15 kuruştan 1 lira 21 kuruşa çıkarıldı.

KALİTEYE GÖRE FİYAT

1 Ocak 2017 – 1 Temmuz 2017 tarihleri arasında 6 ay süreyle geçerli olacak çiğ süt referans fiyatı için ilk kez kalite kriterleri de belirlendi. Buna göre yüzde 3.5 yağ oranı ve yüzde 3.1 protein içerikli çiğ süt için tavsiye edilen fiyat litre başına 1 lira 21 kuruş oldu.

Sanayici ve üreticilerin yanı sıra bakanlık çalışanlarının da katıldığı toplantıda bazı sanayiciler fiyat artışına karşı çıkarken bazıları da ‘Çiftçinin çok büyük tepkisi var.Fiyatı artırmamız gerekir’ diyerek zammı destekledi. Üretici temsilcilerinin çiğ süt fiyatının 1 lira 30 kuruşa çıkarılmasını istediği toplantıda Bakanlık temsilcilerinin de isteği doğrultusunda fiyatın 6 ay süreyle 1 lira 21 kuruş olmasına karar verildi. 
<< Önceki Haber Süte 30 ay aradan sonra zam geldi Sonraki Haber >>

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

"Rus elçi suikasti STV dizisinde işlendi" iddiasına cevap

Milletvekiline bombalı saldırı

Milletvekiline bombalı saldırı

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit! "Ayaklarını denk alsınlar'

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit!

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:44:10