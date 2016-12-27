Süte 30 ay aradan sonra zam geldi

Toplantıda 1 Ocak-1 Temmuz 2017 tarihleri arasında 6 ay süreyle çiğ süt referans fiyatının litre başına 1 lira 21 kuruş olmasına karar verildi. Böylece çiğ süt referans fiyatı 30 ay sonra 6 kuruşluk zamla 1 lira 15 kuruştan 1 lira 21 kuruşa çıkarıldı.





KALİTEYE GÖRE FİYAT





1 Ocak 2017 – 1 Temmuz 2017 tarihleri arasında 6 ay süreyle geçerli olacak çiğ süt referans fiyatı için ilk kez kalite kriterleri de belirlendi. Buna göre yüzde 3.5 yağ oranı ve yüzde 3.1 protein içerikli çiğ süt için tavsiye edilen fiyat litre başına 1 lira 21 kuruş oldu.





Sanayici ve üreticilerin yanı sıra bakanlık çalışanlarının da katıldığı toplantıda bazı sanayiciler fiyat artışına karşı çıkarken bazıları da ‘Çiftçinin çok büyük tepkisi var.Fiyatı artırmamız gerekir’ diyerek zammı destekledi. Üretici temsilcilerinin çiğ süt fiyatının 1 lira 30 kuruşa çıkarılmasını istediği toplantıda Bakanlık temsilcilerinin de isteği doğrultusunda fiyatın 6 ay süreyle 1 lira 21 kuruş olmasına karar verildi.