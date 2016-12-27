Samanyolu Haber /Gündem / Askeri öğrencilere üç kez müebbet istendi /27 Aralık 2016 18:05

Askeri öğrencilere üç kez müebbet istendi

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Hava Harp Okulu öğrencileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

SHABER3.COM

3 rütbeli personel, 70 askeri öğrenci ve 2 er hakkında üçer kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer, tarafından yürütülen soruşturma sonlandı. 180 sayfalık iddianamede şüpheli olarak yer alan 75 askere, darbe girişiminde yer aldıkları suçlaması yöneltildi. Şüpheliler hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla ise, 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, kabul edilirse 70 askeri okul öğrencisi, 2 er ve 3 rütbeli personel hakim karşısına çıkacak.
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