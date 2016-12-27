Askeri öğrencilere üç kez müebbet istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer, tarafından yürütülen soruşturma sonlandı. 180 sayfalık iddianamede şüpheli olarak yer alan 75 askere, darbe girişiminde yer aldıkları suçlaması yöneltildi. Şüpheliler hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla ise, 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.





İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, kabul edilirse 70 askeri okul öğrencisi, 2 er ve 3 rütbeli personel hakim karşısına çıkacak.