Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte Dünya'nın uzaydan en iyi görünen 16 hali /27 Aralık 2016 18:08

İşte Dünya'nın uzaydan en iyi görünen 16 hali

Nasa 1.000 fotoğraf arasından eleme yaparak , 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

2017’ye sayılı günler kala, geride bıraktığımız yılda yaşadıklarımızı daha sık düşünmeye başladık. Dünyada olumlu olumsuz pek çok hadiseyle şahit olduk fakat uzayda durum biraz daha farklıydı. Uluslararası Uzay İstasyonundan çekilmiş Dünya manzaralarına doyamayanlar için NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti ve göz alıcı bir videoda bir araya getirdi.

Yeryüzünün en gerçekçi halini yansıtan ve nefes kesici manzaraları gözler önüne seren fotoğraflar, NASA Johnson Space Center tarafından 1.000 fotoğraf arasından eleme yapılarak seçildi.

2016’ın en iyileri listesine kalan fotoğraflar arasında Filipin Denizi üzerindeki fırtınalardan Atlantik Okyanusu üzerinde güneş batımına, Namib Çölü’nden Dubai’nin muhteşem gece görüntülerine kadar pek çok etkileyici kare bulunuyor.
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