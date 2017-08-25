Samanyolu Haber /Dünya / Sürücüsüz kamyonlar İngiltere'de yollarda denenecek /25 Ağustos 2017 10:00

Sürücüsüz kamyonlar İngiltere'de yollarda denenecek

İngiltere hükümeti, kısmen sürücüsüz kontrol edilen kamyon konvoylarının İngiltere yollarında deneneceğini açıkladı.

Sürücüsüz kamyonlar İngiltere'de yollarda denenecek


Test sürüşlerinde üç kamyondan oluşan küçük konvoylar kullanılacak. En öndeki kamyonda sürücü yer alırken arkadaki kamyonların pedalları öndeki kamyonun sürücüsünün yaptıklarını taklit edecek. Arkadaki iki kamyonda oturan şoförler ise yalnızca direksiyonu kontrol edecek.

Denemeler önce test pistlerinde, 2018 sonundan itibaren de anayollarda denenecek.

İngiliz hükümeti 2014'ten beri sürücüsüz kamyon testlerine başlama sözü veriyordu.

Hükümet geçen yıl da benzer bir duyuru yapmış ancak sonrasında hiçbir firmanın testlere katılmak istememesi nedeniyle projeyi iptal etmek zorunda kalmıştı

Bu yıl ise kamyon üreticisi DAF, teknoloji firması Ricardo ve Alman lojistik şirketi DHL'in projede yer alacağı açıklandı.

Bu tür kısmen sürücüsüz konvoy yöntemi daha önce ABD, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde de denenmişti.

Fakat uzmanlar bu yöntemin ABD'nin ıssız yollarında işe yarasa da İngiltere'nin yoğun yollarında otomobil sürücülerinin tabelaları görmesini engelleyebileceği uyarısında bulundu.
Ulaştırma Bakanı Paul Maynard ise önceliklerinin bu teknolojinin İngiltere yollarında işe yarayıp yaramayacağını anlamak olduğunu söyledi:

"Bu denemelere bu yüzden yatırım yapıyoruz."
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