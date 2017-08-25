Eski Başbakan hakkında tutuklama kararı

Pirinç sübvansiyonuyla devleti zarara uğratmak ve vergi gelirlerini israf etmekle suçlanan Tayland'ın eski başbakanı Yingluck Şinavatra, yargılandığı davanın karar duruşmasında gitmeyince hakkında tutuklama kararı verildi. Karar duruşmasını 27 Eylül'e erteleyen mahkeme heyeti, Şinavatra'nın kaçma şüphesine karşı tutuklanmasını istedi.

Yingluck Şinavatra, sağlık durumunu gerekçe göstererek duruşmaya katılmamıştı.





Eski başbakan Yingluck Şinavatra'nın suçlu olmasına karar verilmesi durumunda ülkede huzursuzlukların patlak vermesinden endişe ediliyor. Yingluck Şinavatra özellikle fakir Taylandlılar tarafından çok sevilen bir politikacı. Kararın açıklanmasının beklendiği cuma günü mahkeme binasının önünde binlerce kişi toplanmıştı. Mahkeme binasının çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.



