Roma’da mülteci krizi!

İtalya’nın Roma kentinde çoğunluğu Eritreli mültecilerle polis çatıştı, iki kişi tutuklandı.







Beş yıldır bulundukları kamu binasından çıkarılan yaklaşık 100 mülteci, geçen cumartesinden bu yana merkez tren istasyonunun yanında bulunan İndipenza Meydanı’nda işgal eylemi yapıyordu.

Polis bugün meydana gelerek derme çatma yataklar kuran mültecilere tazyikli su ve copla müdahale etti.







Mülteciler de polise taş, şişe ve kırık sandalyelerle karşılık verdi. Meydanın yakınındaki bir binaya “Terörist değil mülteciyiz” yazılı pankart asıldı.











Polis, mültecilerin belediyenin gösterdiği binaya yerleşmeyi reddettiklerini belirterek, molotof kokteyliyle gaz kutuları kullanacakları ihbarı aldıkları için mültecilere müdahale ettiklerini duyurdu.