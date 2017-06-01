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01 Haziran 2017 02:11
Sürpriz buluşma bugün
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bugün bir araya gelecek.
SHABER3.COM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Haziran 2017 Perşembe günü Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geliyor.
İftar yemeğinin İstanbul'da olacağı, teklifin Kılıçdaroğlu'ndan geldiği belirtiliyor.
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