Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'nin tutuklu kardeşi ilk kez hakim karşısında /01 Haziran 2017 01:59

Hocaefendi'nin tutuklu kardeşi ilk kez hakim karşısında

İzmir'de aylardır tutuklu bulunan Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kardeşi Kutbettin Gülen, ilk kez hâkim karşısına çıktı.

SHABER3.COM

İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, 15 yıl hapis cezası istenen Kutbettin Gülen ve avukatı katıldı.

Kutbettin Gülen bel fıtığı rahatsızlığı olduğu için oturarak savunma yaptı, hakkında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kendisinin sadece matbaa işiyle uğraştığını ve tanık beyanlarının iftira olduğunu söyledi.

Çok sayıda sağlık sorunu olduğunu belirten Kutbettin Gülen, "Kim polise, jandarmaya halka ateş açtıysa Allah belasını versin. Ben matbaada kendi halimde çalışırdım" dedi.

Emekli olduktan sonra Kaynak Holding'e bağlı Çağlayan Matbaası'nda 'danışman' olarak çalıştığını söyleyen Gülen, kendisi hakkında ifade veren tanıkları tanımadığını belirtti

Gülen, tanıklardan bir tek Nurettin Veren'i televizyonda gördüğünü ve kendisinin bir kere matbaaya geldiğini belirterek, Veren'in iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Ağabeyi Fethullah Gülen'i 3-4 sene önce anjiyo olduğunda ziyaret ettiğini ifade eden Gülen, "Terörü lanetliyorum. Nerede terör örgütü varsa onu lanetliyorum. Her türlüsünü. Çok rahatsızım. Merhamet istemiyorum. Adalet istiyorum. Sağlığım iyi değildir. Cezaevi koşullarında hayatım tehlikede" dedi. 

Gülen'i tutuklatan sözde tanık Hüseyin Uğur Sarıçiçek, duruşmada somut hiçbir suç ortaya koymaksızın Kutbettin Gülen'in cemaat içinde bulunduğunu söyledi.

Gülen'İn avukatı ise müvekkilinin soyisimden dolayı tutuklu olduğunu belirterek, "Müvekkilim gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunları artmıştır. Dokuz tane rahatsızlığı bulunmaktadır. Müvekkilin sağlık durumu cezaevi şartlarında kötüleşmektedir. Tam teşekküllü bir hastaneye sevkini talep ediyoruz" dedi. 

Mahkeme heyeti Kutbettin Gülen'in tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine, eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
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