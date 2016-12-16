Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'yi Ağustos'ta satmış! /16 Aralık 2016 12:25

Suriye'yi Ağustos'ta satmış!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Halep konusunda Erdoğan'la ağustosta anlaştıklarını söyledi. Putin, "Halep'te tam olarak üzerinde anlaştığımız şeyler oluyor" dedi. Rus liderin Halep sonrası Suriye'de siyasi çözüm vurgusu da dikkat çekti.

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Erdoğan'la Putin Halep için Ağustos'ta anlaşmış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Halep’teki silahlı grupların çekilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11 Ağustos’taki Rusya ziyaretinde anlaştıklarını açıkladı. Putin, “Halep’te tam olarak üzerinde anlaştığımız şeyler oluyor. Bunlar konusunda, St. Petersburg’u ziyaret ettiğinde Türkiye Cumhurbaşkanı ile anlaşmıştık” dedi.

Rus lider, “O zaman Türkiye’nin, sivillerin hayatının korunması için, Halep’te silah bırakmaya hazır olacak militanların çıkarılması için gereken tüm yardımı göstereceği konusunda anlaşmıştık” ifadesini kullandı.

‘ÜLKE ÇAPINDA ATEŞKES’

Japonya ziyaretinde konuşan Putin’in, Suriye’de Halep sonrası için siyasi çözüm vurgusu da dikkat çekti. Rus lider, sıradaki adımın ülke çapında bir ateşkes sağlanması olduğunu ve Rusya’nın bu konuda görüşmeler yapacağını açıkladı.

Putin, ‘Suriye için barış görüşmelerini Kazakistan’ın başkenti Astana’da devam ettirmeyi önermek’ konusunda Erdoğan’la anlaştıklarını da duyurdu. Putin, bu görüşmelerin Cenevre sürecinin devamı olacağını söyledi. 
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