Samanyolu Haber /Gündem / Belçika Türk camilerini izlemeye aldı /16 Aralık 2016 13:13

Belçika Türk camilerini izlemeye aldı

Belçika, Türk Diyanet İşleri'nin ülkedeki camilerden hizmet hareketine yönelik fişleme ve istihbarat toplama genelgesiyle ilgili soruşturma başlattı. Brüksel, Diyanet'e bağlı camileri izleyecek.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı imamların yurt dışında hizmet hareketi mensuplarına yönelik istihbarat çalışması yaptığına dair genelgesi ve çıkan haberler Belçika hükümetini harekete geçirdi. Türkiye’den çok sayıda göçmenin yaşadığı ülkede, Türk camileri yakın takibe alındı.

‘İSTİHBARAT VE SAVCILIĞA HABER VERİLDİ’

Karar, haftalık Knack Tuesday dergisinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışındaki din görevlilerine gönderilen mektubu yayımlaması üzerine verildi. Mektupta din görevlilerinden, hizmet hareketine bağlı kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi toplamalarının istendiği belirtiliyordu. Belçika Federal Adalet Bakanı Koen Geens, bu mektubun yayımlanması üzerine güvenlik ve istihbarat birimleri ile savcılığa, Belçika’daki Diyanet’e bağlı camilerin izlenmesi konusunda talimat verdiğini açıkladı.

‘ONLAR ÖNCE BELÇİKA VATANDAŞI’

Geens, Türkiye kökenlilerin, ‘ülkelerinde Türkiye’nin bir adası olmak yerine, öncelikle Belçika vatandaşı olmaları gerektiğini’ söyledi. ‘Ülkesindeki her türlü dini fonların yakından takip edilmesi konusunda sorumluluğu bulunduğunu’ vurgulayan Belçikalı bakan, “Camiler konusunda hem devletin güvenlik ve istihbarat birimleri ve savcılık, hem de bakanlık bünyesindeki birimlere talimat verdim” dedi.

FLAMANLAR ‘KAPATILSIN’ İSTİYOR

Flaman hükümetinin İçişleri Bakanı Liesbeth Homans da, diğer müslümanlar hakkında istihbarat çalışması yapan Türk camilerinin kapatılmasını istemişti. Belçika, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 65 camiye ev sahipliği yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 20 Eylül’de 38 ülkedeki temsilciliklere gönderilen yazıda, bulundukları ülkelerdeki hizmet hareketine bağlı kişi ve kuruluşlar hakkında kapsamlı rapor istenmişti. Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Halife Keskin imzalı yazıda, bu bilgilerin 10 -14 Ekim tarihlerinde yapılan Avrasya İslam Şurası’na katılan konuk diyanet işleri başkanları ile paylaşılacağı belirtilmişti. 
(BBC Türkçe)
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